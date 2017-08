Azijske borze v zelenem

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 15. avgusta - Indeksi na osrednjih azijskih borzah so danes večinoma v zelenem, s čimer se nadaljuje okrevanje po padcih minuli teden. Napetosti med ZDA in Severno Korejo so vsaj za zdaj nekoliko popustile, strah pred morebitno ameriško-kitajsko trgovinsko vojno pa za zdaj očitno še ni zelo močan.