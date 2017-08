Newyorške borze z rastjo

New York, 14. avgusta - Borzni indeksi v New Yorku so nov teden začeli z rastjo, potem ko so minuli teden doživeli največje padce vse od marca. Na borzni parket se je po negotovosti zaradi retorične zaostritve odnosov med ZDA in Severno Korejo vrnil optimizem, ki ga že nekaj časa hranijo ugodne gospodarske razmere.