Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (14. 8.)

Ljubljana, 14. avgusta - Tuje tiskovne agencije so pisale o ovadbi zoper ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki naj bi od farmacevtke v zameno za zaposlitev zahteval spolne usluge, o rezultatih ankete, ki simulirajo parlamentarne volitve, o prepovedanih pošiljkah, ki jih je letos zasegla slovenska carina, in o tem, da so Slovenci med najštevilčnejšimi gosti na Hrvaškem.