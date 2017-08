Evropske borze končale v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 14. avgusta - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so današnje trgovanje končali v zelenem. Vlagatelji so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP po negotovostih iz preteklega tedna, ki so jih povzročili napeti odnosi med ZDA in Severno Korejo, spet bolj optimistični. Med drugim jih je pomirilo zagotovilo, da ni neposredne grožnje za jedrsko vojno.