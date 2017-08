Newyorške borze uvodoma z rastjo

New York, 14. avgusta - Geopolitične napetosti med ZDA in Severno Korejo, ki so minuli teden dodobra razburkale borzno dogajanje, v začetku novega trgovalnega tedna popuščajo. Na Wall Streetu, podobno kot na stari celini in v Aziji, osrednji indeksi, ki so sicer minuli teden doživeli največje padce vse od marca, tako znova pridobivajo. Vlagatelji sicer ostajajo previdni.