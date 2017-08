V Rusiji aretirali domnevne člane Islamske države

Moskva, 14. avgusta - Ruska obveščevalna služba FSB je aretirala štiri domnevne člane skrajne sunitske skupine Islamska država (IS), ki so načrtovali napade kraje na območju Moskve, kjer je veliko ljudi, so danes sporočili iz FSB. Prijeli so enega Rusa in tri državljane nekdanjih sovjetskih republik v srednji Aziji.