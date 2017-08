V Križevniški cerkvi Hommage Negovanu Nemcu

Ljubljana, 16. avgusta - V Križevniški cerkvi bodo drevi v sklopu Ljubljana festivala odprli razstavo Hommage Negovanu Nemcu: Trideset let pozneje. Z darom za občutenje forme je Nemec idejo najprej ujel v risbo ali skico ter jo nato oživil v materialih, ki so ga s svojo trdnostjo izzivali k ustvarjalnem dialogu. Najpogosteje je ustvarjal v kamnu, lesu, železu in glini.