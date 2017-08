Konec tedna policisti obravnavali več tatvin

Izola/Nova Gorica/Ljubljana, 14. avgusta - S policijskih uprav poročajo o več vlomih in tatvinah, ki so se zgodili minuli konec tedna. Med drugim so ponoči iz izolske trgovine odnesli trezor z večjo vsoto denarja. Novogoriškim policistom pa je delo povzročal stari znanec, zaradi katerega so se morali aktivirati kar dvakrat.