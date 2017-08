Pred 40 leti se je poslovil kralj rock and rolla Elvis Presley

Memphis, 16. avgusta - Na današnji dan pred 40 leti je umrl Elvis Presley, ki je utelešal tako ameriške sanje, ker se je iz revščine prebil med bogataše, kot ekscese. Slednje je kralja rock and rolla, kot ga označujejo, tudi pokopalo: pomirjevala in narkotiki so bili uradni vzrok, da mu je pri komaj 42 letih odpovedalo srce. Njegov duh in glasba pa živita dalje.