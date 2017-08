Zvonovi Big Bena bodo utihnili do leta 2021

London, 14. avgusta - Znameniti londonski Big Ben bo utihnil do leta 2021. Elizabetin stolp, kjer visi 13,7 tone težek zvon z imenom Big Ben, morajo namreč prenoviti, so danes sporočili iz britanskega parlamenta. Pojasnili so, da morajo v tem času zagotoviti varnost delavcev, kar pa je težko ob glasnemu donenju zvoncev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.