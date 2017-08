Tedenska napoved - rekreacija od 15. do 21. 8.

IZBRANI DOGODKI

4. pšajnovški kronometer

Edini gorski kronometer za rekreativne kolesarje. Start bo v vasici Vaseno v bližini Šmartnega. Uvodna dva kilometra potekata po novi asfaltirani cesti do vasi Sidol, ki leži na grebenu in bo tako prvi gorski cilj na trasi. Vijugasta cesta se nato z nekaj serpentinami spusti proti odcepu za Šmartno, sledi razpotegnjen vzpon do vasi Pšajnovica, kjer je drugi gorski cilj, nato pa spust do Gabrovice. Cesta tu zavije levo na položnejši panoramski del nad vasjo Lipa, pri odcepu za vas Češnjice pa se začne še zadnjih 200 metrov strmega dela. Cilj je nad vasjo Laseno na nadmorski višini 790 metrov. Informacije: www.maraton-alpe.si

25. skok na Roglo

Poleg Vršiča in Mangarta med najznamenitejše kolesarske vzpone pri nas sodi tudi Rogla, ki jo lahko osvojite v soboto. Start bo ob 10. uri pred športno dvorano Zreče, dolžina 16,6 kilometra, povprečni naklon 7,8 odstoten, višinska razlika pa 1100 metrov. Informacije: www.kolesarski-klub-rogla.si

17. vzpon na Mangart

Dobro pripravljeni, predvsem tisti, ki s kolesom zmorete premagovati do 16-odstotne klance, se boste na tretjo avgustovsko nedeljo udeležili asfaltnega vzpona na Mangart. Start bo v Logu ob 10. uri, cilj na Mangartskem sedlu, dolžina proge 14,7 kilometrov, višinska razlika pa 1260 metrov. Informacije: Robert Jurečič, 041 600 515, info@vzpon-mangart.si; www.vzpon-mangart.si

23. Kranjskogorska 10ka

Udeležite se tradicionalnega in vsako leto bolj množičnega teka s skupinskim startom na trgu pred Sport pointom v Kranjski Gori. Tekli boste po Bovški cesti proti kranjskogorskim smučiščem in po kolesarski stezi do Rateč in nazaj. Informacije: www.td-kranjska-gora.si

20. tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera

Tek štirih srčnih mož bo potekal okoli Bohinjskega jezero na prireditvenem prostoru Pod Skalco. Poleg tekmovalnega teka organiziramo tudi netekmovalni tek otrok. 11-kilometrski tek okoli Bohinjskega jezera je vreden svojega imena, saj morajo tekači, ki ga želijo preteči, imeti pravo srčnost prvopristopnikov na Triglav. Informacije: www.tek4src.si/razpis-tek-stirih-srcnih-moz-2017/

KOLEDAR

TOREK, 15. avgusta

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Tatre (Slk, 2655 m); planinstvo.

KRANJSKA GORA - 23. Kranjskogorska 10ka; tek. Informacije: www.td-kranjska-gora.si

LOGATEC - Veliki Pršivec (2056 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LUČE - Molička peč (1780 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

MOST NA SOČI - Široko (755 m); pohodništvo. Informacije: http://sktd-lom.si

MOST NA SOČI - Most na Soči SUP Challenge; sup - veslanje na deski. Informacije: www.supklub.si/

MOST NA SOČI - 16. vzpon na Široko; tek. Informacije: http://sktd-lom.si

MOST NA SOČI - 16. vzpon na Široko; kolesarstvo. Informacije: http://sktd-lom.si

MOST NA SOČI - 16. vzpon na Široko; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://sktd-lom.si

ORMOŽ - Po Severovzhodni Sloveniji; kolesarstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Cestni kolesarski krog; kolesarstvo. Informacije: www.zsport-skloka.si

ROGAŠKA SLATINA - Velika Ponca (2602 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

ŠEMPETER PRI GORICI - Kranjska gora - Tamar - Planica; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJERNEJ - Jernejev maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sentjernej.si

ŠMARTNO PRI LITIJI - Vaški turnir; odbojka na mivki.

ŠMARTNO PRI LITIJI - Vaški turnir; balinanje.

VELENJE - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

PUCONCI - Od Sebeščana h Grade; pohodništvo. Informacije: www.puconci.si

PUCONCI - 8. pohod po stari romarski potaj od Sebeščana h Grade; pohodništvo. Informacije: www.pecarovci.si

SREDA, 16. avgusta

KOČEVJE - Pokal Stojna; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MARIBOR - Almenland (Avt); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

NOVO MESTO - Sprint na čas; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-cas/

VIŠNJA GORA - Izlet za upokojence; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ČETRTEK, 17. avgusta

LJUBLJANA - Z Mirne okul Mirne; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

NOVA GORICA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

VELENJE - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PETEK, 18. avgusta

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

FRAM - Mahavšček (2008 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

ORMOŽ - MonteAgner, Cima dellaVezzana (Ita, 2872 m, 3192 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

ŠENTJUR - Izlet v Dolomite (Ita); planinstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

VIŠNJA GORA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

LOVRENC NA POHORJU - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

SOBOTA, 19. avgusta

LJUBLJANA - Visoka Vrbanova špica (2408 m); planinstvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Steber Revežev v Zadnji Mojstrovki (2354 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Špik nad Nosom (Ita, 2531 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Luknja peč (2249 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Grosse Sandspitze (Avt, 2772 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Monte Zermula (Ita, 2143 m); planinstvo. Informacije: Boris Jesenšek, 051 256 726, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

TRŽIČ - Hochbrunnerschneid (Ita, 3046 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

TRŽIČ - Tolminski Migovec (1868 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

BOHINJ - 20. tek štirih srčnih mož okoli Bohinjskega jezera; tek. Informacije: www.tek4src.si/razpis-tek-stirih-srcnih-moz-2017/

BREŽICE - Tičarica (2091 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - 15. Kocbekov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Ojstrica (2350 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

DUTOVLJE - Turnir; balinanje. Informacije: www.pliskovica.si/

IVANČNA GORICA - Dolenjski ekstremis 200 km; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si

KAMNIK - 4. pšajnovški kronometer; kolesarstvo. Informacije: www.maraton-alpe.si

KAMNIK - Montaž (Ita, 2753 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KAMNIK - Monte Zermula (Ita, 2143 m); planinstvo. Informacije: www.borispotepuh.si/

KOČEVJE - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KRANJ - Latschur (Avt, 2236 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: http://pdkranj.si

LAŠKO - Po Laških poteh 2017: Pohod po Orionovi poti; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LAŠKO - Visoke ture (Avt); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENART - Krn (2244 m); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Križevnik (1909 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Ciprnik (1745 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LOGATEC - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Zelenica (1536 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MARIBOR - Bavški Grintavec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Grintovec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Mrzla gora (2203 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Rjavina (2532 m); planinstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MEŽICA - Grosser Geiger (Avt, 3360 m); planinstvo. Informacije: www.pdmezica.si/

NOVA GORICA - Pohod po Srčni poti v Panovcu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

NOVA GORICA - Veliki Babanski Skedenj (2121 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

ORMOŽ - Ta visoka Rosojanska pot; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PRESERJE - Petzeck (Avt, 3283 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PTUJ - Peca (2125 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Visoki Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Pohorje; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Križevnik (1909 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

ŠENTJUR - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠKOFJA LOKA - Vevnica (2342 m) in Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠOŠTANJ - Planinski tabor za osnovnošolce; planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TRBOVLJE - Rombon (2208 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Srečanje planincev in borcev; planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

VELENJE - Paddle the lake; sup - veslanje na deski. Informacije: www.zoo-station.si

VOJNIK - Veliko Špičje (2398 m); planinstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

ZREČE - 25. skok na Roglo; kolesarstvo. Informacije: www.kolesarski-klub-rogla.si

ŽALEC - Pohod v KS Griže; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Pohod ob spominskih obeležjih NOB; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si

ROGATEC - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

ŠENTRUPERT - Viš (Ita, 2666 m); planinstvo. Informacije: www.pdpolet.com

GORENJA VAS - 14. vzpon na Javorč; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/sdsvetiurban/kolesarski-vzpon-na-javorc

VIDEM PRI PTUJU - Julijske alpe; planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 20. avgusta

LJUBLJANA - Croda Cimoliana (Ita, 2408 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Plaski Vogel (2348 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kanjavec (2569 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BOVEC - Mangartska planina; planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

CELJE - Triatlon Celje Letno kopališče; triatlon. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Djekše (Diex, Avt); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CERKLJE NA GORENJSKEM - 10. gorski tek na Krvavec; tek. Informacije: http://divji-zajci.si

CERKNO - Srečanje planincev na Poreznu (1630 m); planinstvo. Tradicionalno poletno srečanje planincev na Poreznu s kulturnim programom. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno

CERKNO - Porezen (1630 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-cerkno.si/

HRPELJE - Krofička (2083 m); planinstvo.

KOSTANJEVICA NA KRKI - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pd-polom-kostanjevica.org

KRŠKO - 15. maraton po deželi cvička; kolesarstvo. Informacije: www.rkdk.si

LOG POD MANGARTOM - 17. vzpon na Mangart; kolesarstvo. Informacije: Robert Jurečič, 041 600 515, info@vzpon-mangart.si; www.vzpon-mangart.si

LOGATEC - Tekaški dan; tek. Informacije: www.tekjelek.si

MARIBOR - Toti pecikl: do Ruš; kolesarstvo. Informacije: www.sz-maribor.com/

MEDVODE - Travnik (2378 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

MURSKA SOBOTA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POLHOV GRADEC - Poludnik (Avt, 1999 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

SEŽANA - Pohod za srce po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

ŠEMPETER PRI GORICI - Mortegliano (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

ŠTORE - Brana (2253 m); planinstvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

TREBNJE - Bovški Gamsovec (2392 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

ŽALEC - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

LOVRENC NA POHORJU - Horuk in gorski tek na Klopni vrh; tek. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

HORJUL - Kukova Špica (2427 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 21. avgusta

KOČEVJE - Nočno kolesarjenje; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MORAVSKE TOPLICE - Hokejski kamp; hokej na travi. Informacije: www.hkmtoplice.si/

PREVALJE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

