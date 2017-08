Na evropskih borzah pretežno pozitivna gibanja

Frankfurt/Pariz/London, 14. avgusta - Trgovalni dan na evropskih borzah se je začel z rastjo osrednjih indeksov. Ti so si po negotovosti iz preteklega tedna, ki so jo povzročili napeti odnosi med ZDA in Severno Korejo, vendarle nekoliko opomogli, vlagatelje pa je pomirilo zagotovilo, da ni neposredne grožnje za jedrsko vojno.