Italija podpira libijsko odločitev o območju iskanja in reševanja migrantov

Rim, 14. avgusta - Italijanska vlada je v nedeljo pozdravila odločitev Libije, da tujim ladjam prepove gibanje v priobalnem območju in onemogoči iskanje in reševanja migrantov. Zaradi poteze je več nevladnih organizacij že začasno prekinilo z iskalnimi in reševalnimi akcijami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.