Delo: Zgroženi in prestrašeni (14. 8.)

Ljubljana, 14. avgusta - Beli skrajneži, ki so si konec tedna načrtno izbrali liberalno univerzitetno mesto v Virginiji za svoj shod, so imeli vso pravico, da izrazijo obžalovanja vredne, če že ne kar ostudne ideje o večvrednosti ene rase. ZDA so resna država, ko gre za pravico govora, v Delu piše Sebastijan Kopušar.