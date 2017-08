Indeksi na azijskih borzah spet pridobivajo

Tokio, 14. avgusta - Geopolitične napetosti, ki so pretekli teden dodobra pretresle dogajanje na svetovnih borzah, zdaj popuščajo. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so vlagatelje pomirile predvsem besede direktorja ameriške obveščevalne agencije Cia, da neposredne grožnje za jedrsko vojno ni. Indeksi na azijskih borzah so tako danes pretežno obarvani zeleno.