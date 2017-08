Anketa Dela: Varnostne grožnje na odločitev o dopustu ne vplivajo

Ljubljana, 14. avgusta - Nevarnost severnokorejskega napada na ZDA in njene zaveznice je po mnenju znatnega deleža vprašanih v anketi Dela resna. Po mnenju večine bi napad na otok Guam lahko sprožil širši vojaški spopad, ki bi zajel tudi ZDA in Kitajsko. Politični dejavniki, kot sta varnost in terorizem, sicer na odločitev o lokaciji dopusta povečini ne vplivajo.