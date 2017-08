Realu prvi polčas španskega superpokala, Ronaldu rdeči karton

Barcelona, 13. avgusta - Nogometaši Barcelone in madridskega Reala so odigrali prvo polovico španskega superpokala. Na prvi tekmi v Barceloni so bili boljši gostje s 3:1 (0:0). Za Barcelono je zadel Lionel Messi (77.), za Real pa Gerard Pique (avtogol, 50.), Cristiano Ronaldo (80.) in Marco Asensio (90.).