V Dražencih množičen pogin rib

Ljubljana, 13. avgusta - V Dražencih je prišlo danes ob 11. uri do množičnega pogina rib v ribniku ribiškega društva. Vzrok za pogin rib je bil najverjetneje nizek vodostaj ribnika, so sporočili iz centra za obveščanje Uprave RS za zaščito in reševanje. Iz ribnika so tako morali odstraniti 500 kilogramov mrtvih rib.