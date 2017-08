Slovaška lokomotiva med vožnjo izgubila vlak

Bratislava, 13. avgusta - Hitri vlak iz notranjosti Slovaške proti Bratislavi je danes "izgubil" lokomotivo, ki je odpeljala naprej brez vagonov. Ti so se sicer ustavili avtomatsko in brez posledic, so pa morali potniki nato kar dve uri čakati, da je po njih prišla nadomestna lokomotiva, je poročala slovaška tiskovna agencija Tasr.