Jedrski program v preteklosti že večkrat krivec za napetosti med ZDA in Severno Korejo

pripravil Blaž Mohorčič

Pjongjang, 29. avgusta - Zaradi severnokorejskega jedrskega programa, katerega začetki segajo v 60. leta 20. stoletja, so se že večkrat zaostrili odnosi med ZDA in Severno Korejo. Po prvi jedrski krizi leta 1994 so se napetosti večkrat povečale, a tudi umirile. Retorika se je v zadnjem obdobju spet zaostrila, tudi z grožnjami z napadom.