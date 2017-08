Na območju Splita iščejo jadralca, ki je padel v morje

Split, 13. avgusta - Na območju Splita iščejo jadralca, ki je v soboto v bližini otoka Vis padel z jadrnice v razburkano morje. Iskali so tudi jadrnico, na kateri je bila žena jadralca, ki možu, 60-letnemu nizozemskemu državljanu ni mogla pomagati. Jadrnico so medtem uspešno našli in pripeljali v pristanišče na otoku Šolta, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.