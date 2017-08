Tedenski pregled - svet od 11. 8. do 17. 8.

pripravil Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 18. avgusta - ZDA so se soočile z največjim shodom skrajnih desničarjev, ki se je končal s terorističnim napadom z avtomobilom na protinacistične protestnike, predsednik ZDA Donald Trump pa se je zaradi mlačne obsodbe in enačenja vpletenih strani znašel pod plazom kritik. Konec tedna pa so spet udarili islamski teroristi. Tokrat v Barceloni v Španiji.