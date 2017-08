Urednica Alenka Veler: Mlade bralce moramo jemati skrajno resno

pogovarjala se je Alenka Vesenjak

Ljubljana, 15. avgusta - Urednica mladinskega leposlovja pri Mladinski knjigi Alenka Veler je v pogovoru za STA razmišljala o bralcih: kako to postanejo, kako jih motivirati, da to ostanejo in kako nekateri preprosto niso bralci. In zaradi tega ni konec sveta.