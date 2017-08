Federer in Zverev za naslov v Montrealu

Montreal, 13. avgusta - V finalu teniškega turnirja ATP v Montrealu z nagradnim skladom 4,7 milijona dolarjev bosta igrala drugi nosilec, Švicar Roger Federer, in četrti nosilec, Nemec Alexander Zverev. Slednji je v polfinalu s 6:4 in 7:5 premagal Kanadčana Denisa Shapovalova, Federer pa je s 6:3 in 7:6 (5) izločil Nizozemca Robina Haaseja.