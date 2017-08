Bolt v zadnjem nastopu v karieri s poškodbo in brez rezultata, zlato Britancem

London, 12. avgusta - Potem ko je jamajški tekaški zvezdnik Usain Bolt na svoji zadnji posamični tekmi na svetovnem prvenstvu v Londonu doživel poraz in bil v teku na 100 metrov le tretji, je danes nastopil še zadnjič za svojo državo. A štafeta Jamajke v elitni preizkušnji na 4 x 100 metrov ni prišla do cilja, saj se je Bolt poškodoval. Zmagali so Britanci (37,47).