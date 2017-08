Ljubljana, 12. avgusta - Ponoči se bo povsod razjasnilo in jutro bo pretežno jasno, le na vzhodu bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Sveže bo, ponekod je lahko nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.