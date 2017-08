Požari na Korziki in Portugalskem

Lizbona/Nica/Beograd, 12. avgusta - Zaradi hujšega gozdnega požara so morali v petek ponoči in danes na Korziki evakuirati okoli 1000 oseb, zaradi močnega vetra so se ognjeni zublji namreč hitro širili, požgali pa so že okoli 2000 hektarjev površin. Na Portugalskem se z okoli 10 požari bori 1800 gasilcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.