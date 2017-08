Severnokorejski vojski bi se pridružilo 3,5 milijona prostovoljcev

Pjongjang, 12. avgusta - Severna Koreja je danes sporočila, da je pripravljenost na priključitev vojski izrazilo 3,5 milijona prostovoljcev, ki nasprotujejo novim sankcijam Združenih narodov in so se pripravljeni boriti proti ZDA. V državi s približno 25 milijoni prebivalcev to predstavlja sedmino celotne populacije.