Po razglasitvi zmage Kenyatte v Keniji praznovanja in nasilje

Nairobi, 12. avgusta - Po razglasitvi zmage sedanjega kenijskega predsednika Uhura Kenyatte na torkovih predsedniških volitvah so se ljudje začeli zbirati na ulicah. Nekateri so praznovali z zastavami in vuvuzelami, drugi so v protest jezno zažigali pnevmatike in uničevali trgovine. Nasilje je terjalo tudi smrtne žrtve.