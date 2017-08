Veliko zanimanja za ogled Natove ladje Enterprise

Koper, 12. avgusta - Današnji javni ogled poveljniške ladje Natove stalne protiminske bojne skupine HMS Enterprise je na koprski potniški terminal privabil številne obiskovalce, ki so že kmalu po 9. uri ustvarili vrsto. Radovedneži, med katerimi so bile številne družine, so si lahko od blizu ogledali ladjo in njeno opremo ter del oborožitve in reševalne opreme.