Newyorški borzni indeksi z največjim tedenskim padcem vse od marca

New York, 12. avgusta - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so minuli teden doživeli največje padce vse od marca, krive pa naj bi bile ostre besede med voditeljema Severne Koreje in ZDA, ki zaradi nepredvidljivosti Kim Jong Una in Donalda Trumpa skrbijo tudi borzne vlagatelje. Gospodarska poročila so bila večinoma ugodna.