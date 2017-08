Odnosi med ZDA in Severno Korejo potisnili indekse na evropskih borzah navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 11. avgusta - Razpoloženje na evropskih borzah, podobno kot na Wall Streetu in v Aziji, še vedno krojijo napeti odnosi med ZDA in Severno Korejo. Ker ti povzročajo vse večjo negotovost, so se tečaji delnic na večini pomembnejših borz na stari celini že tretji dan zapored znižali. Nafta se ceni, evro pa pridobiva vrednost.