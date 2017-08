IOM: Več kot 600.000 Sircev se je letos vrnilo domov

Damask, 11. avgusta - V prvih sedmih mesecih letošnjega leta se je v Sirijo vrnilo skoraj 603.000 sirskih beguncev, ki so morali zaradi državljanske vojne zapustiti svoje domove. Gre za razseljene osebe in begunce, ki so se vrnili domov iz drugih območij v Siriji, iz Turčije, Libanona, Jordanije in Irana, je danes sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM).