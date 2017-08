Ferate v Sloveniji vse pogostejše in vse bolje obiskane

Kranjska Gora, 12. avgusta - Ferate, z jeklenico varovane plezalne smeri, so v slovenskih gorah vse pogostejše in vse bolje obiskane. Trenutno je v Sloveniji osem uradnih ferat, od tega dve v Zgornjesavski dolini, kjer so ta teden odprli novo ferato. V mislih pa imajo tudi še nekaj skalnih sten, ki bi jih lahko opremili z jeklenicami.