V Novem mestu se začenja 18. Jazzinty

Novo mesto, 14. avgusta - V Novem mestu na 18. mednarodni glasbeni delavnici s festivalom Jazzinty danes pričakujejo 80 udeležencev iz desetih držav in 12 mednarodnih mentorjev. V letošnjem Jazzintyjevem programu, ki sledi ustaljenim smernicam in bo potekal vključno do sobote, sodelujejo tudi prodorni mladi avtorji. Skladateljske nagrade jazzon letos niso razpisali.