Odpoklic pudinga Fleckolino znamke Spar

Ljubljana, 11. avgusta - Družba Spar je iz prodaje odpoklicala puding Fleckolino Spar, ki ga prodajajo v njihovih trgovinah. Živilo umikajo zaradi suma na prekinjeno hladilno verigo. Kupcem, ki so puding že kupili, svetujejo, da ga ne uživajo in ga vrnejo v trgovino, kjer jim bodo vrnili kupnino, so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.