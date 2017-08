V Bohinju tradicionalna Kresna noč

Bohinj, 12. avgusta - Turistično društvo Bohinj drevi pripravlja eno najbolj tradicionalnih prireditev Bohinja, in sicer Kresno noč, v okviru katere bodo Bohinjsko jezero osvetlile lučke in ognjemet. Trenutno je sicer v Bohinju vrhunec turistične sezone, ki je letos po številu gostov in nočitev še bistveno boljša od lanske.