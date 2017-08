Bravo z zmago na vrh 2. SNL

Ljubljana, 11. avgusta - Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli drugi krog. Igralci Brava so v uvodni tekmi tega kroga dosegli še drugo zmago in se vsaj začasno prebili na vrh lestvice. Z 1:0 so bili boljši od Nafte 1903, edini zadetek je prispeval Anže Zorc. Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in nedeljo.