Odpoklic živih školjk - klapavic proizvajalca Prosub

Ljubljana, 11. avgusta - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je iz prodaje odpoklicala žive školjke - klapavice proizvajalca Prosub d.o.o iz Portoroža. V školjkah so analize pokazale presežene vrednosti števila bakterij E.coli, so sporočili z uprave za varno hrano.