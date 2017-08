V javni obravnavi predlog zakona za sanacijo škode po podlubnikih

Ljubljana, 11. avgusta - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog zakona o ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve podlubnikov in ga poslalo v javno obravnavo. Predlog je pripravilo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, zainteresirani pa lahko pripombe nanj oddajo do 10. septembra.