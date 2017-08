Indeks SBI TOP ta teden s padcem

Ljubljana, 11. avgusta - Trgovalni teden na Ljubljanski borzi se je končal s padcem indeksa blue chipov SBI TOP. Izgubil je 0,77 odstotka in se oblikoval pri 803,32 točke. V prvi kotaciji so se med delnicami indeksa najbolj pocenile delnice Petrola, najbolj podražile pa delnice Krke. Te so bile v tem tednu tudi najprometnejše.