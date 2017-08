Občina Krško za razvoj malega gospodarstva letos 130.000 evrov

Krško, 15. avgusta - Občina Krško je te dni objavila razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v tekočem letu. Mikro in majhna podjetja, samostojni podjetniki ter društva in združenja s področja podjetništva s sedežem v občini Krško se lahko prijavijo do 19. septembra. Skupaj je na voljo 130.000 evrov nevračljive podpore.