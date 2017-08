Preklicana velika požarna ogroženost v še preostalih kraških občinah

Ljubljana, 11. avgusta - Uprava RS za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost na območju občin Koper, Ankaran, Izola, Piran, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko. V omenjenih občinah bosta inšpektorat in policija tako danes prenehala izvajati poostren nadzor, so sporočili.