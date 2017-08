Courchevel, 11. avgusta - Skozi kvalifikacije za prvo tekmo poletne velike nagrade za dekleta v francoskem Courchevelu so se prebile štiri slovenske skakalke, Špela Rogelj, Ema Klinec, Urša Bogataj in Katja Požun, medtem ko sta mladi Nika Križnar in Jerneja Brecl izpadli.