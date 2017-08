V Šentjerneju začetek prireditev Jernejevo 2017

Šentjernej, 12. avgusta - V Občini Šentjernej se s celodnevnim Športnim dnevom Jernejevo danes začenjajo prireditve Jernejevega oz. tradicionalnega obeleževanja tamkajšnjega občinskega praznika. V okviru Jernejevega 2017 se bo na Šentjernejskem do 27. avgusta zvrstilo skupaj več kot 30 društvenih in drugih prireditev. Na vseh skupaj pričakujejo do 10.000 obiskovalcev.