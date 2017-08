Na četrtkovem koncertu v Kopru dva poškodovana

Policijo so ponoči priklicali prav iz omenjene bolnišnice. Policisti so na kraju opravili razgovor s poškodovanima, ki sta bila oba v četrtek na koncertu v Kopru. Velenjčan je povedal, da je nanj skočil neznan moški in ga udaril v glavo, zatem se ne spomni nič več. Ima pretres možganov in zlomljen nos ter več udarnin po telesu. Isti neznanec je udaril tudi Izolana in ga brcal na tleh. Ima več udarcev, presekano ustnico in zlomljeno golenico, so sporočili s koprske policijske uprave.

Nasilnega moškega nihče ne pozna, zato policija prosi vse, ki bi videli dogajanje ali o njem kaj več vedeli, da podatke čim prej sporočijo najbližji policijski enoti, pokličejo na 113 ali na anonimni telefon 080 1200 ter policistom pomagajo ugotoviti dejanske okoliščine nočnega dogajanja v Kopru.