Ameriška vojaška ladja plula blizu kitajskega otoka in razburila Peking

Peking, 11. avgusta - Na območje v Južnokitajskem morju, kjer je Kitajska v sporu s petimi drugimi državami, je v četrtek vplula ameriška vojaška ladja in s tem razburila Kitajsko. "Takšne poteze resno spodkopavajo suverenost in varnost Kitajske ter ogrožajo varnost osebja na obeh straneh mejne črte," so danes sporočili iz Pekinga, poročajo tuje tiskovne agencije.