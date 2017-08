Po zagotovilih vlade mladi prioriteta, njihove pobude dobrodošle

Ljubljana, 11. avgusta - Vsaka investicija v mlade je investicija v družbo znanja in napredka, je ob mednarodnem dnevu mladih izpostavil premier Miro Cerar. Zagotovil je, da so mladi stalna prioriteta vlade. Po besedah ministrice za izobraževanje Maje Makovec Brenčič so vrata ministrstva za predloge mladih odprta na stežaj, njihove pobude pa dobrodošle.