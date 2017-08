Silovito neurje prizadelo celotno Pomurje

Murska Sobota, 11. avgusta - Pomurje je v četrtek malo po dvajseti uri zajelo silovito neurje, ki je trajalo približno eno uro. Močan veter z dežjem in točo je podiral drevesa, odkrival strehe in uničeval premoženje po celotni pokrajini, na terenu so bile vse dežurne službe, posledice neurja pa še vedno odpravljajo.