Indija in Pakistan obeležujeta 70 let neodvisnosti

New Delhi/Islamabad, 13. avgusta - Pakistan in Indija bosta v ponedeljek oz. v torek obeležila 70. obletnico neodvisnosti. Kljub desetletjem skupnega boja proti britanski kolonialni nadvladi je osamosvojitev indijske podceline prinesla krvavo delitev med hindujci in muslimani, ki je prizadela milijone ljudi, delitve in napetosti pa se nadaljujejo tudi danes.